Жители сёл Краснощелье и Сосновка пожаловались в прокуратуру района на отсутствие бесперебойного круглосуточного электроснабжения

Прокуратурой Ловозерского района проведена проверка по коллективным обращениям жителей отдаленных сёл Ловозерского района – Краснощелье и Сосновка. Жители указанных сёл пожаловались в прокуратуру района на отсутствие бесперебойного круглосуточного электроснабжения в данных населённых пунктах.

По результатам проведенной проверки установлено, что электроэнергия жителям указанных сел не подаётся бесперебойно. Подача электроэнергии осуществляется по графику, утверждаемому главой администрации муниципального образования Ловозерский район. Законодателем закреплено и гарантировано право граждан на бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года, то есть на получение коммунальной услуги надлежащего качества и в достаточных объёмах.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Ловозерского района в Ловозерский районный суд направлены исковые заявления о возложении на администрацию Ловозерского района обязанности организовать бесперебойное круглосуточное электроснабжение жителей сел Краснощелье и Сосновка Ловозерского района.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на администрацию Ловозерского района возложена обязанность до 1 апреля 2021 года организовать бесперебойное круглосуточное электроснабжение сёл Краснощелье и Сосновка Ловозерского района в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354.