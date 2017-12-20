Жители Североморска легко отдают большие деньги интернет-торгашам

Так, в полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Североморска. Заявитель искал в сети Интернет информацию о продаже автомобиля, нашел подходящее объявление о продаже автомобиля «Киа Рио». Позвонив по указанному в объявлении номеру, он узнал, что за автомобиль необходимо перевести денежные средства в сумме 180 тысяч рублей. Североморец, зная о подобных случаях обмана, все равно доверился неизвестному и перевел на его счет деньги. После чего понял, что стал жертвой распространенного предлога обмана.

Ещё одним покупателем автомобиля посредством сети Интернет стала жительница Североморска. Женщина созвонилась с «продавцом» автомобиля «Хендай», после чего перевела в подтверждение своих намерений о покупке транспортного средства предоплату в размере 11 тысяч рублей. Никакого автомобиля в итоге она так и не приобрела - объявление с сайта о продаже иномарки было удалено, а телефон лже-продавца оказался выключенным.

Ещё один житель Североморска искал в сети Интернет летние шины. Найдя объявление о продаже товара, он связался с автором этого объявления, после чего узнал, что за шины необходимо перевести предоплату в размере 9100 рублей. Северянин перевёл деньги на указанный ему банковский счет, после чего в течение двух недель безуспешно ожидал доставку товара. Поняв, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.