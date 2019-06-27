Жители Североморска могут быть спокойны - пробный подрыв скального грунта на месте строительства школы состоялся

21 июня в ЗАТО г.Североморск на стройплощадке будущей школы на улице Пионерской был произведён первый пробный подрыв скального грунта. В сопку заложили 100 зарядов.

За процессом наблюдал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, представители подрядной организации — компании «Специальные работы», специалисты администрации. В пункте наблюдения - за 130 метров от места подрыва - сейсмическое воздействие едва ощущалось.

- Событие, которого так долго ждали, состоялось. Всё прошло успешно. Сейсмодатчики, установленные на домах в районе стройплощадки, зафиксировали отклонение на 1 миллиметр. Это вопрос, который вызывал обсуждения и тревогу. Я надеюсь, тревогу мы сняли, а обсуждение пойдёт в другом ключе - более позитивном. Жители Североморска могут быть спокойны, - прокомментировал событие глава муниципалитета Владимир Евменьков.