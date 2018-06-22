Жители Североморска стали участниками литературного телемоста

В Североморске вчера прошёл литературный телемост с писателем Олегом Роем. В рамках встречи североморцы не только смогли узнать о новых книгах автора, но и задать ему интересующие их вопросы.

«ЛитМост» – проект издательства «Эксмо». Он представляет собой серию встреч с самыми популярными российскими авторами, которые проводятся в формате телемоста и транслируются в библиотеки всей страны. Это значит, что читатель в Сургуте, Калининграде, Екатеринбурге или Североморске может встретиться с любимым автором в режиме реального времени. Задать ему вопросы, выразить благодарность и первым узнать о готовящихся новинках.

Всего на связи со студией было около 70-ти библиотек со всей России. Их читатели и сотрудники спрашивали у автора о главных человеческих качествах, о любимых писателях, о карьере и даже о личном.

Подобные встречи планируется проводить регулярно. Чтобы стать гостем одной из них достаточно в назначенное время прийти в Центральную городскую библиотеку. А чтобы узнать о том, кто станет следующим гостем - зайти на сайт Североморской централизованной библиотечной системы.