Жители Североморска жалуются на плохую уборку снега во дворах
Традиционный объезд города, который провёл первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров, состоялся вчера во флотской столице. Темой выезда стала уборка дворовых территорий, потому как в администрацию регулярно поступают жалобы на управляющую компанию «СЖКХ»: дворы убираются плохо или не убираются вовсе.
Участники рейда оценили состояние дворов на улице Кирова и Гаджиева. В некоторых из них чистка трактором действительно производилась, однако была недостаточно качественной. Андрей Владимирович совместно с председателем комитета по развитию городского хозяйства Александром Савченко указали заместителю УК «СЖКХ» Василию Ересю на недостатки, а именно – при уборке дворов техникой должны быть задействованы дворники, чтобы устранять недочёты; не допускается оставлять наваленный после уборки снег во дворах дольше чем на сутки; после уборки дворник должен посыпать пешеходные дорожки и т.д.
И, к сожалению, механизированной уборке зачастую мешает личный автотранспорт. Отдельные автовладельцы безответственно оставляют машины во дворах, не смотря на развешанные объявления на подъездах, предупреждающие о проведении уборки снега. В таких случаях жильцы сами портят ситуацию в собственном дворе.
Комитет по развитию городского хозяйства выйдет с муниципальным контролем и заактирует все нарушения, они будут направлены на административную комиссию. Андрей Сахаров подчеркнул, что управляющая компания будет платить штрафы до тех пор, пока не будут исполняться все требования к уборке дворов.