Жители Заполярья продолжают переводить предоплату мошенникам

В ОМВД России по ЗАТО Видяево обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что несколько месяцев назад заказал на интернет-сайте автомобильный двигатель на автомобиль «Ланд Крузер Прадо». Неизвестный, представившись продавцом, потребовал предоплату за товар. Житель Видяево перевел на указанный ему расчетный счет 135 тысяч рублей. Однако заказанный и оплаченный товар он так и не получил, в связи с чем обратился в полицию. В ходе проверки полицейские установили, что северянин общался с неизвестным по телефону, зарегистрированному в Приморском крае.

Еще один житель Заполярья также пострадал от действий мошенников. Пенсионер из поселка Мурмаши перевел неизвестному лицу в качестве предоплаты 35 тысяч рублей за детали к двигателю на автомобиль «Форд Транзит». В ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерпевший общался с лже-продавцом по телефону, зарегистрированному в Санкт-Петербурге.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что оба потерпевших знали о подобных случаях обмана, однако все равно перевели денежные средства за неполученные товары в качестве предоплаты.