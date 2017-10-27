Жители Заполярья продолжают переводить предоплату мошенникам из сети интернет

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, северяне по-прежнему верят «продавцам» автомобилей и запчастей, одежды и других товаров, и переводят им предоплату за неполученные товары или услуги.

Так, в полицию Мурманска обратился житель Росляково 1972 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что нашел в популярной социальной сети объявление о продаже запчастей к иномарке. Цена предложенного товара его устроила, он созванился с автором объявления. Неизвестный сообщил мурманчанину, что за товар необходимо перевести предоплату. Житель Мурманска перевел 4880 рублей на счет неизвестного ему лица, однако обещанный товар так и не получил. Телефон лже-продавца оказался выключенным, а объявление было удалено. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что северянин общался с неизвестным по телефону, зарегистрированному в Республике Башкирия.

В Североморске от обмана в сети интернет пострадала местная жительница 1990 года рождения. Потерпевшая перевела предоплату неизвестному в размере 80 тысяч рублей за автомобиль «Мазда-6», информацию о продаже которого она нашла на популярном сайте бесплатных объявлений. Никакого автомобиля северянка так и не получила, а телефон, по которому она общалась с неизвестным, оказался недоступен.

В Мурманске от действий мошенников пострадала местная жительница 1988 года рождения, заказав одежду неизвестному по объявлению, размещенному в известной социальной сети. После перевода 4350 рублей все попытки связаться с «продавцом» одежды оказались бесполезными. Заказанный и оплаченный товар жительница областного центра так и не получила.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Все потерпевшие знали о подобных способах обмана, однако все равно перевели предоплату мошенникам и лишились денежных средств.