Жители Заполярья продолжают «получать» кредиты у мошенников, теряя свои деньги

Доверчивые северяне добровольно отдают неизвестным деньги за услуги по выдаче кредитов. В полицию Мурманска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что разместила во Всемирной паутине информацию о том, что собирается взять кредит в одной из коммерческих финансовых организаций.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что является менеджером по работе с клиентами одного из известных коммерческих банков. Неизвестный под предлогом оформления финансового займа предложил ей проследовать к банкомату, и, диктуя по телефону потерпевшей определенные действия с её банковской картой, получил доступ к счёту мурманчанки, после чего со счёта были списаны денежные средства на общую сумму 7,5 тысячи рублей. Только получив смс-сообщение банка, женщина поняла, что её обманули.

В Североморске мошенники аналогичным способом обманули жителя флотской столицы 1991 года рождения. Потерпевший лишился 15 тысяч рублей, предоставив неизвестному, который представился сотрудником коммерческого банка, доступ к своему счёту. После несанкционированного перевода денег попытки связаться с лже-сотрудником банка оказались безуспешными, и северянин отправился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стражи порядка отмечают, что оба потерпевших знали о таких способах обмана и все равно проверили мошенникам.