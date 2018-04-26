Жители Заполярья продолжают верить интернет-мошенникам

В полицию Оленегорска обратился местный житель 1975 года рождения с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что нашел на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже видеокарт. Цена и характеристики товара его устроили, и, созвонившись с продавцом, он узнал условия получения товара. За комплектующие к компьютерной технике неизвестный потребовал предоплату, и северянин перевел на банковский счет продавца около 30 тысяч рублей. Однако после перевода денежных средств лже-продавец заблокировал свой телефон и удалил объявление о продаже видеокарт с сайта. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенника, оленегорец обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что лже-продавец общался с жителем Заполярья по телефону, зарегистрированному в Московской области. Стоит отметить, что оленегорец знал о подобных способах обмана, однако все равно поверил мошеннику.

Всего в текущем году сотрудниками полиции Заполярья по фактам телефонных и интернет-мошенничеств возбуждено около 350 уголовных дел, что меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически на 35%.