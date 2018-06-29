Жители ЗАТО Александровск финансово поддержали народный проект

26 июня завершился сбор средств от граждан и спонсоров по проекту поддержки местных инициатив. Строительство лестничного схода от ул.Гагарина к ул.Красный Горн в Полярном – проект, который поддержало большинство жителей, будет реализован в этом году.

Этот проект показал, что в ЗАТО Александровск живут по-настоящему отзывчивые люди, добрые соседи, активные граждане. Общими усилиями собрано более 700 тысяч рублей: вклад жителей - 336887 рублей, вклад спонсоров 378000 рублей.

Средства внесены на специально созданный счёт 26 июня, в ближайшее время определится подрядная организация, которая возьмёт на себя строительство народного трапа.

Отметим, что в сборе средств приняли участие жители Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Оленьей Губы. Значительную помощь в этом оказали Игорь Малышев, шеф и владелец заведения авторской кухни в Снежногорске, благодаря которому было проведено 4 акции «Копилка добра», которые позволили собрать в поддержку проекта 79208 рублей и Вера Началова, проводившая благотворительные акции в социальных сетях, собравшая 6700 рублей.

Администрация ЗАТО Александровск отмечает отзывчивость на народную инициативу по сбору средств работников учреждений культуры и образования, коллективы АО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод», администрации, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений, Кольской флотилии.