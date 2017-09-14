Жительница из Оленегорска пристрастилась к кражам из магазинов

В полицию поступило сообщение от работников магазина, расположенного в Октябрьском округе Мурманска. По их словам, одна из посетительниц собиралась тайно вынести из торгового зала продукты на сумму 580 рублей. Однако, когда на неё обратили внимание работники, она бросила товар, выбежала из магазина и скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения с изображением подозреваемой в преступлении и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 32-летняя жительница Оленегорска, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, а в 2017 году четыре раза привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения.

Приметы подозреваемой были переданы всем патрульным нарядам, на ее розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции. Спустя непродолжительное время подозреваемая в попытке кражи была задержана нарядом ППС и доставлена в отдел полиции.

Оперативники в ходе проверки установили причастность злоумышленницы к ещё нескольким аналогичным эпизодам. Так, 11 сентября из магазина косметики и бытовой химии, расположенного по улице Орликовой, было украдено имущество на общую сумму более 4 тысяч 700 рублей. На отсмотренных видеозаписях отчётливо видно как задержанная, в период с 5 по 8 сентября, приходит в магазин, тайно похищает бытовую химию и уходит.

Подозреваемая призналась в содеянном. Она пояснила, что похищенное имущество успела продать, а вырученные с продажи деньги потратить на приобретение наркотиков.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.