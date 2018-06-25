Жительница Кировска осуждена к длительному сроку лишения свободы за убийство знакомого

Прокуратурой города Кировска поддержано государственное обвинение по обвинению жительницы города Кировска, которая в апреле 2018 года совершила убийство своего сожителя.

Согласно материалам дела, 33-летняя жительница Кировска Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одной из квартир по ул. Олимпийская, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла гражданину Ф. не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки и лица. В результате указанных действий осужденная причинила потерпевшему множественные резаные раны лица, рук и проникающее слепое колото-резаное ранение груди слева, которое явилось причиной его смерти.

Действия обвиняемой квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По итогам судебного следствия суд согласился с государственным обвинением в том, что подсудимая виновна в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.