Жительница Кировска, поверив в якобы положенную ей денежную компенсацию, лишилась свыше полмиллиона рублей

В полицию с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве обратилась жительница Кировска, которая рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником правоохранительных органов. Он рассказала об организации выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от недобросовестных продавцов лекарственных средств и БАДов.

Телефонная мошенница сообщила пожилой северянке заведомо ложную информацию о том, что по решению суда ей полагается значительная денежная компенсация за приобретенный некачественный товар. Поскольку ранее женщина приобретала различные препараты, то поверила собеседнице. В ходе телефонных переговоров, которые велись в течение нескольких дней, злоумышленница убедила потерпевшую перевести денежные средства в сумме 550 тысяч рублей за сбор необходимых медицинских документов, за госпошлину, за оплату инкассаторской службы за доставку денег.

Заявительница перевела деньги на адреса указанных ей электронных кошельков, однако поступления обещанной компенсации так и не дождалась.

Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка обратилась в полицию. Следователю женщина пояснила, что знала о подобных способах обмана из СМИ, неоднократно была предупреждена родственниками, но предполагала, что подобное может произойти и с ней.

Как сообщает УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.