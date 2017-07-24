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Мурманская область. Арктика24.07.17 13:59

Жительница Мончегорска, продавая овец через Интернет, лишилась денежных средств

В полицию Мончегорска обратилась местная жительница 1962 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что разместила на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже овец. Ей позвонил неизвестный на мобильный телефон и сообщил, что хочет приобрести животных, для чего готов перевести предоплату на счёт северянки в сумме 100 тысяч рублей.

Потерпевшая отправилась к банкомату, и, действуя в соответствии с указаниями неизвестного по телефону, открыла ему доступ к своему банковскому счёту. После этого со счёта жительницы Заполярья были списаны денежные средства в сумме более 35 тысяч рублей. Попытки связаться с лже-покупателем по телефону оказались безуспешными, и женщина отправилась в полицию писать заявление о мошенничестве.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что северянка общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что жительница Мончегорска знала о подобных случаях обмана из СМИ, однако все равно поверила мошеннику.

А в это время сотрудниками управления уголовного розыска областного УМВД России раскрыта серия телефонных мошенничеств, которые совершил житель Курганской области 1983 года рождения. Подозреваемый – ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотических веществ, – задержан и доставлен в Мурманскую область.

В настоящее время полицейскими Заполярья установлено четыре эпизода преступных действий, связанных с хищением денежных средств у жителей области. Злоумышленник использовал одну и ту же схему обмана граждан. По телефону он сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости материальной помощи родственникам, совершившим преступление. Деньги требовались якобы для того, чтобы сын или внук, сбивший в ДТП человека либо нанесший серьезные телесные повреждения пострадавшему, избежал уголовной ответственности.

Жертвами подозреваемого в основном становились пожилые люди. Сумма ущерба, причиненного жителям Мурманской области, составила свыше 790 тысяч рублей.

В целях документирования противоправной деятельности подозреваемого сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области выехали в Курганскую область, где злоумышленник и был задержан оперативниками. В ходе обыска по месту жительства у него изъяты банковские карты, а также несколько мобильных телефонов.

В настоящее время житель Курганской области находится под арестом, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к дополнительным эпизодам мошеннических действий.

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