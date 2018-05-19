Жительница Мурманска не поверила телефонному мошеннику

В дежурную часть отдела полиции № 3 обратилась 60-летняя жительница Мурманска с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества.

Женщина рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже стола. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сказал, что готов приобрести стол, и предложил деньги за покупку перечислить на счет банковской карты продавца. Для этого «покупатель» убедил женщину пройти к ближайшему банкомату, продиктовать номер банковской карты, а также оформить полный пакет «мобильного» банка для разовой сделки. Женщина выполнила указанные действия, однако деньги за покупку так и не поступили. Ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение от службы безопасности банка с информацией о том, что операцию провести невозможно. Заявительница, заподозрив неладное, позвонила в банк, и ее банковскую карту заблокировали. На счету находились денежные средства в сумме 140 тысяч рублей, которые мошенник так и не успел похитить.

Мурманчанка, зная о подобных схемах обмана из средств массовой информации, отправилась в полицию.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Новосибирской области.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.