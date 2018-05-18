Жительница Новосибирской области пыталась пронести в колонию в своей одежде средства мобильной связи

Жительница Новосибирской области, прибывшая на длительное свидание к осужденному, отбывающему наказание в ИК-18, была уличена сотрудниками колонии в попытке доставки в учреждение запрещенных предметов.

При проведении личного досмотра у гражданки были обнаружены: мобильный телефон, аккумуляторная батарея к нему, сим-карты операторов связи, а также флэш-накопитель. Весь этот комплект женщина пыталась пронести в элементах своей одежды.

Длительное свидание отменено. В отношении данной гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.