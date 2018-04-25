Жительница Оленегорска осуждена за незаконную торговлю алкогольной продукцией

17 апреля 2018 года судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Оленегорского городского суда от 7 марта 2018 в отношении жительницы города Оленегорска, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ, а именно - незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что гражданка Б. 4 июля 2017 года мировым судом города Оленегорска привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Несмотря на это, Б., являясь физическим лицом, не имея разрешения, а также соответствующей лицензии, будучи подвергнутой административному наказанию, умышленно, из корыстных побуждений 23 ноября 2017 года незаконно продала жителю города алкогольную и спиртосодержащую пищевую продукцию.

Изначально подсудимой заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, однако в связи с возражением государственного обвинителя прокуратуры уголовное дело рассмотрено судом по существу.

В ходе рассмотрения уголовного дела Б. свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, в результате чего суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.