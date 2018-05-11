Жительница Оленегорска пыталась оформить досрочную пенсию по поддельным документам

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка по обращению территориального подразделения Пенсионного Фонда РФ по факту обращения жительницы города Оленегорска, 1967 г.р., за досрочным назначением страховой пенсии по старости.

В ходе проверки установлено, что запись в трудовой книжке, на которую ссылалась женщина в обоснование своего права на досрочное назначение пенсии, не соответствует действительности, поскольку на указанном предприятии женщина никогда не работала.

По материалам проведенной прокуратурой города проверки Межмуниципальным отделом МВД России «Оленегорский» было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа).

В настоящее время прокуратурой города Оленегорска утвержден обвинительный акт по данному уголовному делу, уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное законом, - исправительные работы на срок до 2 лет.