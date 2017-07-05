Жительница Печенгского района, «клюнувшая» на попугая, перевела мошеннику 30 тысяч рублей

В дежурную часть обратилась северянка с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. По словам 29 -летней женщины, неизвестный, опубликовавший на одном из сайтов объявление о продаже птенца попугая, под предлогом предоплаты покупки завладел её деньгами в сумме 30 тысяч рублей.

Потерпевшая сама перевела денежные средства на указанный счёт мошеннику в отделении банка. После совершения банковской операции связь с «продавцом» прервалась.

О подобных фактах мошенничества женщина знала. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области напоминает: не следует вносить ни частичную, ни полную предоплату за товар до его непосредственного получения. Оплату рекомендуется вносить только после того, как товар будет получен и проверен.