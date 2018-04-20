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Мурманская область. Арктика20.04.18 13:59

Жительница поселка Зеленоборский, пытаясь продать квартиру, отдала телефонным мошенникам 135 тысяч рублей

В отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась жительница поселка Зеленоборский, 1953 года рождения. Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры.

Некоторое время спустя на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая пообещала перевести в качестве залога денежные средства. Она убедила пенсионерку пройти к ближайшему банкомату и совершить под диктовку определенные действия, а также  сообщить номер банковской карты и установочные данные. Через некоторое время мошенница снова позвонила заявительнице и сообщила, что перевела ей на карту больше денег, чем требовалось, после чего попросила вернуть ей разницу.

Не подозревая об обмане, пенсионерка перечислила со своей банковской карты денежные средства на указанный ей абонентский номер. Таким образом мошенница похитила 135 тысяч рублей. Только спустя некоторое время, проверив свой счет, пожилая женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. При этом потерпевшая знала о подобных способах обмана из СМИ.

Установлено, что  пенсионерка общалась с неизвестной по номеру, зарегистрированному в Челябинской области. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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