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Мурманская область. Арктика06.03.18 12:50

Жительница Сафоново-1 получила грант 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса благодаря проекту «Мама-предприниматель»

Ещё 12 северянок  смогли бесплатно пройти обучение основам предпринимательства

5 марта в Североморске успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».  13 жительниц Мурманской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта занял проект «Ателье пошива одежды для особенных детей» авторства Елены Самуто. Её бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту в размере 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта в Североморске участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 13 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Защита проектов состоялась 5 марта в МФЦ ЗАТО г.Североморск. В конкурсное жюри вошли представители организаторов (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее»), а также представители администрации ЗАТО г.Североморск, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, организаций инфраструктуры поддержки МСП, представителей партнёров и соорганизаторов проекта.

- Реализованный на территории ЗАТО г. Североморск проект «Мама-предприниматель» предоставил возможность женщинам Мурманской области претворить свои мечты в жизнь. Проект дал каждой участнице стартовый багаж знаний, заставил поверить в себя и свои силы, открыл перспективы для становления и развития их бизнеса. Все представленные проекты были качественно проработаны участницами. Очень много оригинальных бизнес-идей социальной направленности, которые могут быть востребованы в повседневной жизни, например, такие как, Сервис сопровождения детей, представленный Аллой Денисовой, и Ателье на дому для пошива верхней одежды для особенных детей, презентованное Еленой Самуто. Также хочу отметить проекты «Календари по поводу», мини-пекарню «Добрый хлеб» и клининговое агентство «Н2О» – эти проекты настоящий работающий бизнес, - отметила начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск Наталья Микляева.

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Елена Самуто. Елена получила грант в 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее», который поможет в воплощении её бизнес-идеи: ателье на дому с услугой индивидуального пошива верхней одежды для детей нестандартных типов фигур, в т.ч. детей-инвалидов.

- Моя победа стала для меня большой неожиданностью, ведь в конкурсе участвовали девочки-предприниматели с многолетним опытом работы в собственном бизнесе! Я же только в январе 2018 года зарегистрировала ИП. Я предоставила на конкурс проект «Ателье на дому с услугой индивидуального пошива верхней одежды для детей нестандартных типов фигур, в т.ч. детей-инвалидов». В России рынок данных услуг представлен скудно, в мире не более 100 производств, а инвалидов по статистике 680 миллионов. Я сама мама четверых детей и хотела бы в дальнейшем открыть цех и обеспечить рабочими местами таких же, как я, женщин с детьми, - поделилась эмоциями и планами победительница проекта «Мама-предприниматель» Елена Самуто.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Североморске проект прошел также при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, администрации ЗАТО г.Североморск и партнеров проекта, которыми стали сеть магазинов цветов «Karavaeva flowers» и Центр раннего развития «Детвора». Координатором проекта в регионе выступил Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

В 2018 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 50 регионов России. Следующими бизнес-эстафету перехватят жительницы Брянской области. 

 

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