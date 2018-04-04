Жительница Североморска за удар бесхозной трубы может получить 56 тысяч рублей от управляющей компании

Североморским районным судом рассмотрено гражданское дело жительницы флотской столицы о возмещении морального и материального вреда к управляющей компании ООО «Североморскжилкомхоз». Прокуратурой города Североморска в ходе рассмотрения гражданского дела поддержаны исковые требования заявительницы.

Установлено, что жительница ЗАТО г.Североморск, проходя по улице Душенова, получила травму от удара металлической трубы, которая упала с крыши дома. В результате полученной травмы гражданка находилась в отделении травматологии около двух недель, после чего проходила амбулаторное лечение.

Проверив все материалы дела, суд пришёл к выводу о наличии причинно-следственной связи между травмой истицы и тем, что управляющая организация не содержала в надлежащем состоянии крышу дома.

Решением суда на управляющую компанию возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного здоровью истца. Исковые требования жительницы города Североморска удовлетворены частично в размере свыше 56 тысяч рублей.

Судебное решение не вступило в законную силу.