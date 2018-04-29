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Мурманская область. Арктика29.04.18 16:47

Жительница Умбы стала жертвой интернет-мошенников

В  дежурную часть  полиции обратилась 59-летняя жительница поселка Умба с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве при оплате путевки. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что несколько дней назад в социальной сети в интернете она увидела рекламу туристического агентства о туре в город Геленджик по привлекательной цене.

Заявительница оставила комментарий о том, что желает приобрести путевку, после чего на ее страницу пришло сообщение об условиях приобретения путевки. В ходе переписки северянку убедили сообщить паспортные данные для приобретения билетов и произвести оплату. Впоследствии женщина получила сообщение, что денежные средства для оплаты железнодорожных билетов поступили, но необходимо оплатить половину стоимости тура. После того как северянка перевела около 30 тысяч рублей на разные номера банковских счетов, ей пришло сообщение, что в течение двух дней по электронной почте ей вышлют электронные билеты.

Когда прошло несколько дней, электронные билеты так и не поступили, а личная страница мошенников была удалена, женщина поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных фактах мошенничеств потерпевший знала из средств массовой информации.

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