Жительница Заполярного для получения несуществующей компенсации перечислила мошенникам более 430 тысяч рублей

В дежурную часть полиции обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о том, что путем мошенничества у нее было похищены денежные накопления.

Полицейские в ходе опроса потерпевшей выяснили, что ей на мобильный телефон поступил звонок. Собеседник представился работником налоговой службы и сообщил, что пенсионерке положена значительная денежная компенсация за приобретенные ранее некачественные медицинские товары, но для получения компенсации ей необходимо оплатить пошлину и услуги по оформлению.

Пожилую женщину убедили несколько раз перевести денежные средства на указываемый ей расчетные счета. В общей сложности потерпевшая перечислила телефонному мошеннику 433 тысячи рублей.

Спустя некоторое время заявительница решила связаться с «работником налоговой службы», однако телефон оказался недоступен. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестными с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Московской, Свердловской и Мурманской областях. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.