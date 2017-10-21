Жительница Заполярного, не сдержав эмоций, ударила мужа ножом в живот

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с проникающим ножевым ранением брюшной полости жителя Заполярного. Как установили полицейские, ранение мужчине причинила его супруга – ранее не судимая. В процессе совместного распития спиртных напитков между супругами начался конфликт, в ходе которого женщина, не сдержав эмоций, схватила нож и ударила им в живот своего мужа.



Сотрудники следственно-оперативной группы опросили подозреваемую. Женщина призналась в содеянном. По факту в отношении северянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.