Жительница Заполярного осуждена за попытку обмануть банк

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в суде в отношении жительницы г. Заполярный, совершившей преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений).

Судом установлено, что подсудимая, имея умысел на хищение денежных средств акционерного общества «Тинькофф Банк», путем предоставления банку заведомо ложных сведений, не имея действительных намерений и возможности исполнять кредитные обязательства, сообщила сотруднику банка заведомо ложные сведения относительно своего постоянного места работы и соответственно своей платежеспособности, в результате чего ей была предоставлена кредитная карта с лимитом зачисления 10 тысяч рублей.

Далее, подсудимая, реализуя свой преступный умысел, потратила предоставленные ей на банковскую карту средства в сумме 8951,06 рубля, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий, направленных на погашение займа.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде 176 часов обязательных работ.

Кроме того, потерпевшей стороной был заявлен гражданский иск на сумму ущерба, причиненного преступлением, который удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.