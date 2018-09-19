Жительнице Мончегорска не удалось разбогатеть на пособие от Центра занятости

В отдел полиции Мончегорска обратились представители местного Центра занятости населения. По словам заявителей, у них есть подозрения, что одна из состоящих на учёте женщин незаконно получает пособие по безработице. Сумма выплат уже составила более 44 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проверки информации выяснили, что 32-летняя жительница города металлургов обратилась в Центр занятости населения в поиске работы. Её и устно, и письменно сотрудники предупредили о том, что в случае трудоустройства она обязана незамедлительно сообщить им об этом. Однако, подозреваемая устроилась по договору на работу в одну из организаций города, где получала заработную плату. Эту информацию скрыла с целью получения пособия по безработице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянки дознавателем отдела дознания МО МВД России, в Оленегорский» возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.