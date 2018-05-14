Жительницу Оленегорска суд приговорил к четырем месяцам исправработ за незаконную торговлю алкоголем

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жительницы города Оленегорска Мурманской области, 1975 года рождения, ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ - незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года обвиняемая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за незаконную продажу товаров, запрещенных к свободной реализации, умышленно на территории города Оленегорска совершила аналогичное деяние – сбыла спиртосодержащую продукцию за денежные средства.

Жидкость после продажи изъята из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая признала полностью, активно способствовала расследованию.

Приговором Оленегорского городского суда женщина приговорена к наказанию в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.