Жителя Мурмашей накажут за оскорбление полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Мурмаши, 1988 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



По версии следствия, злоумышленник в вечернее время в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в приемном покое ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», публично, в присутствии других лиц, оскорбил сотрудника органов внутренних дел, высказывая в его адрес грубые слова и выражения, унижающие его честь и достоинство.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.