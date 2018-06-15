Жителя Оленегорска ждёт суд за зверское избиение знакомого, в результате которого он скончался

Следственным отделом по городу Мончегорску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина 1982 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Предварительным расследованием установлено, что 23 октября 2017 года в одной из квартир дома в Оленегорске между обвиняемым и потерпевшим в ходе совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт на почве личной неприязни, во время которого обвиняемый нанёс потерпевшему более 20 ударов деревянной ножкой от стула, а затем 8 ударов кухонным ножом. От множественных телесных повреждений 57-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Следствием СКР по Мурманской области собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.