Жителям Абрам-мыса рекомендуют не использовать воду, подаваемую «Мурманскводоканалом» через централизованную сеть

Администрация города Мурманска рекомендует не использовать воду, подаваемую ГОУП «Мурманскводоканал» из источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения реки Большая Лавна через централизованную сеть, для питья, приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

Управление Первомайского административного округа города Мурманска и комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска должны направить обращение субъектам розничной торговли об организации бесперебойной торговли бутилированной водой на территории жилого района Абрам-Мыс города Мурманска.

ГОУП «Мурманскводоканал» предложено разработать мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества питьевого водоснабжения в целях обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил, согласовать их с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области и предоставить в администрацию города Мурманска.

В целях обеспечения надлежащего качества водоснабжения в социальных объектах жилого района Абрам-мыс – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» (ул. Лесная, д. 29), муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 76 (пер. Охотничий, д. №№ 5, 6) будут применяться фильтры, установленные на системах холодного водоснабжения учреждений.

Полностью текст постановления будет опубликован в газете «Вечерний Мурманск».