Жителям домов на улицах Новосельская, Заречная и Песочная пора паковать вещи

– Обращаюсь к мурманчанам, прописанным на улицах Новосельская, Заречная, Песочная, этой осенью отопление в их дома подаваться уже не будет, – об этом глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев заявил в субботу в программе «В эфире – Мурманск». – Городские власти готовы обеспечить этих горожан жильём.

Напомним, предприятие «Мурманский морской рыбный порт», осуществляющее централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов по улицам Новосельская, Песочная, Заречная официально уведомило администрацию города о прекращении ресурсоснабжающей деятельности.

Администрацией города Мурманска рассматривались различные варианты по обеспечению теплоснабжения жителей. Для реализации перехода на иной источник теплоснабжения были инициированы и проведены внеочередные общие собрания собственников помещений в указанных многоквартирных домах, которые не состоялись в связи с отсутствием кворума на общих собраниях.

– Эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном законодательством порядке и включены в муниципальную программу. Граждане подлежат расселению в другое благоустроенное жилье, – рассказал Андрей Сысоев.

Жильцам предоставляются помещения по договорам мены либо по договорам социального найма исходя из равнозначности по общей площади занимаемого жилого помещения.

В рамках реализации программных мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда города Мурманска комитетом имущественных отношений осуществляется расселение 10 аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Новосельская, 22, 23, 26а, 29, 34, 40; ул. Песочная, 21, 22; ул. Заречная, 26 и 30.

– На сегодняшний день расселены 135 человек из 60 аварийных жилых помещений. Жилые помещения для расселения граждан приобретены и в настоящее время проводятся мероприятия по оформлению мены и заключению договоров социального найма, – добавил глава администрации города. – Однако не все отреагировали на уведомления о необходимости переселения в жилые помещения маневренного фонда.

Администрацией города приняты меры по розыску людей, которые зарегистрированы в жилых помещениях, но фактически не проживают в домах: расклеивались объявления, направлялись письменные уведомления, проводился поквартирный обход. К поискам привлекали даже полицию.

В 2018 году, специально для обеспечения теплоснабжения в домах по улицам Фестивальная, Подгорная, Пригородная будет построена новая котельная. До этого момента тепло в эти дома будет подаваться от котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» в прежнем режиме.