Жителям двух домов в Кандалакше вернули более 260 тысяч рублей за отопление

Такая экономия сложилась в течение года расчётов по теплосчётчикам. Для двухкомнатной квартиры по адресу ул. Первомайская, 10 возврат составил порядка 1100 рублей (24 руб. на кв. м), для жителей по ул. Мурманская, 17 - более 6000 руб. (134 руб. на кв. м).

Как сообщает пресс-служба АО «МЭС» в соответствии с порядком расчетов, установленным постановлением правительства Мурманской области №386 от 5.08.2016, отопление оплачивается равными частями в течение 12 месяцев. Наличие в доме теплосчетчика исключением не является. В течение года жильцы рассчитываются за отопление «по среднему». За основу берётся прошлогодний объём, который показал прибор учета. Затем поставщик тепла сраванивает, сколько энергии дом потребил в текущий период, а сколько - уже оплатил. Разницу отражает в квитанциях в виде разового перерасчёта, т.е. - корректировки. Так, если дому потребовалось меньше тепла на обогрев - собственников ожидает возврат средств. Если больше - то доначисление. Распространенные причины крупных доначислений: зима холоднее предыдущей; фасады, кровля, окна, инженерные сети в доме должным образом не утеплены; количество поступающего в дом тепла не регулируется управляющей компанией (дом «забирает» энергии больше, чем требуется); утечки и порывы в инженерных сетях. Согласно действующему законодательству управляющая компания обязана минимум раз в год предлагать жителям мероприятия, которые повысят энергоэффективность дома.