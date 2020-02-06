Жителям Колы презентуют проект будущего бассейна

Работы по проектированию бассейна в Коле практически завершены. В настоящее время разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, сообщает администрация Кольского района.

Быстровозводимое сооружение планируют разместить рядом с уже действующим физкультурно-оздоровительным комплексом в городе. В бассейне будет расположено две цельнометаллические чаши, какие применяются на западе и служат долгие десятилетия. Большая чаша будет иметь пять плавательных дорожек длиной 25 метров и шириной 2,0 метра каждая.

Проект уже поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Строительство объекта будет осуществляться в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Цена работ порядка 250 миллионов рублей. Строительство спортивного сооружения начнётся уже в 2020 году. Сдать объект планируют в 2021 году.