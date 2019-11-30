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Мурманская область. Арктика30.11.19 07:45

Жителям Ковдорского района рассказали о светлом будущем нашего региона

Бюджет развития: основной финансовый документ Мурманской области на ближайшие три года был вчера представлен на выездном заседании правительства региона в Ковдоре. Главными направлениями расходов бюджета Мурманской области на 2020 год и плановый период до 2022 года станут здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда, цифровизация, образование и жилищное строительство, сообщил губернатор региона в ходе выездного заседания правительства Мурманской области, прошедшего 29 ноября в Ковдоре.

Как доложила на заседании заместитель губернатора – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, доходы бюджета в следующем году планируются в размере 73,9 млрд рублей, расходы – 77 млрд, таким образом, дефицит бюджета составит 3,1 млрд рублей.

Как всегда, основная часть расходов (23,5 млрд рублей) будет направлена на социальные нужды. Порядка 18,5 млрд заложено в бюджете на вопросы образования, 7,5 млрд - а здравоохранение, около 6,4 млрд рублей – на ЖКХ.

Комментируя проект бюджета, губернатор Мурманской области подчеркнул, что это, прежде всего, бюджет развития. Правительство подошло к формированию статей расходов максимально тщательно, выделив ряд первостепенных, «прорывных» направлений, на которых будут сконцентрированы ресурсы. Таких направлений, по словам главы региона, шесть: здравоохранение, ЖКХ, комфортная городская среда, цифровизация, образование и жилищное строительство.

В сфере здравоохранения основные средства будут направлены на закупку медицинской техники и «перезагрузку» поликлиник. В сфере ЖКХ дополнительные 300 млн рублей пойдут на внедрение систем энергоэффективности в многоквартирных домах. В пять раз будет увеличен объём ресурсов, направляемых на создание комфортной среды в городах. В сфере цифровизации основная задача – повсеместное внедрение систем видеонаблюдения и распознавания лиц.

Особый акцент губернатор сделан на жилищном строительстве, сообщив, что в нашем регионе развернут стройку жилья, прежде всего в Мурманске.

Глава области также сообщил о перспективных планах строительства нового микрорайона в Мурманске на территории нынешнего Больничного городка.

На реализацию национальных проектов в Мурманской области будет направлено 9,7 млрд рублей, из них 4,3 млрд – на мероприятия нацпроекта «Демография».

Были перечислены и некоторые  точечные проекты, которые предстоит реализовать в будущем году. Среди них – реконструкция дороги в Варзугу, модернизация онкологической службы области, реконструкция аэропорта «Хибины». Помимо этого, 25 млн рублей будет направлено на проекты инициативного бюджетирования.

10 декабря проект бюджета будет рассмотрен комитетом по бюджетной политике Мурманской областной Думы. 12 декабря состоится обсуждение проекта депутатами облдумы во втором и третьем окончательном чтениях.

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