ПРОЩЕ ГОВОРЯ: 50 лет в танце - только в «Радость»Мурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.04.18 12:11

Жителям Мурманской области напоминают о необходимости обязательной ежегодной вакцинации питомцев против бешенства

Комитет по ветеринарии напоминает владельцам животных о необходимости обязательной ежегодной вакцинации питомцев против бешенства. Это требуется для того, чтобы не допустить занос возбудителя этого особо опасного заболевания в Мурманскую область.

Территория Российской Федерации остается неблагополучной по бешенству. По данным Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, только за первые две недели апреля выявлено 143 случая заболевания. Наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Волгоградской, Липецкой, Белгородской, Саратовской и Тульской областях. Лидерство по инфицированию у лис (52 случая), немногим меньше у собак (42 случая), далее следуют кошки (26 случаев) и крупный рогатый скот (11 случаев).

Попадая со слюной при укусе больным животным, вирус бешенства распространяется по нервным путям и вызывает специфический энцефалит, сопряженный с тяжелыми необратимыми поражениями. Лечения от бешенства нет, больной организм обречен на гибель. Особенно страшно, что от зараженного животного могут пострадать люди, которые в случае несвоевременного обращения за антирабической помощью также становятся жертвами болезни.

Мурманская область благополучна по бешенству. Но в нынешней ситуации, когда оформление ветеринарных сопроводительных документов на перемещение собак и кошек не требуется, это благополучие становится критерием ответственности владельцев животных, покидающих пределы нашего региона.

Предотвратить негативный сценарий развития событий можно, заблаговременно вакцинируя питомцев. Для этого нужно обратиться в структурные подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Отсутствие ежегодной обязательной вакцинации животного от бешенства влечет для владельца административную ответственность в виде штрафа. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 454 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
Комментарий к новости:Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих
Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Комментарий к новости:Из-за законодательных изменений к 2020 году в Мурманске могут отключить более 1700 лифтов
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика