Жителям Мурманской области напоминают о необходимости обязательной ежегодной вакцинации питомцев против бешенства

Комитет по ветеринарии напоминает владельцам животных о необходимости обязательной ежегодной вакцинации питомцев против бешенства. Это требуется для того, чтобы не допустить занос возбудителя этого особо опасного заболевания в Мурманскую область.



Территория Российской Федерации остается неблагополучной по бешенству. По данным Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, только за первые две недели апреля выявлено 143 случая заболевания. Наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Волгоградской, Липецкой, Белгородской, Саратовской и Тульской областях. Лидерство по инфицированию у лис (52 случая), немногим меньше у собак (42 случая), далее следуют кошки (26 случаев) и крупный рогатый скот (11 случаев).



Попадая со слюной при укусе больным животным, вирус бешенства распространяется по нервным путям и вызывает специфический энцефалит, сопряженный с тяжелыми необратимыми поражениями. Лечения от бешенства нет, больной организм обречен на гибель. Особенно страшно, что от зараженного животного могут пострадать люди, которые в случае несвоевременного обращения за антирабической помощью также становятся жертвами болезни.



Мурманская область благополучна по бешенству. Но в нынешней ситуации, когда оформление ветеринарных сопроводительных документов на перемещение собак и кошек не требуется, это благополучие становится критерием ответственности владельцев животных, покидающих пределы нашего региона.



Предотвратить негативный сценарий развития событий можно, заблаговременно вакцинируя питомцев. Для этого нужно обратиться в структурные подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.



Отсутствие ежегодной обязательной вакцинации животного от бешенства влечет для владельца административную ответственность в виде штрафа.