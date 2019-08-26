Мурманская область. Арктика26.08.19 18:02
Жителям Мурманской области обещают, что лето ещё вернётся
Как сообщает Мурманское УГМС, 27 августа по Мурманской области существенных изменений в погоде не ожидается. А начиная со среды, 28 августа, интенсивность дождей начнёт снижаться, температура воздуха будет постепенно повышаться, в дневные часы воздух прогреется до +15+20°, 29 августа в центральных районах местами до +23°.
Завтра, 27 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе области умеренный дождь. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.
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