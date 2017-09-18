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Мурманская область. Арктика18.09.17 10:40

Жителям Севера пора переходить на ягель

Хлеб со сфагнумом, мюсли и мармелад с ягелем - такие продукты презентовал в Северном (Арктическом) федеральном  университете доктор медицинских наук Андрей Лобанов. Учёный представил меню, которое поможет организму человека лучше переносить холод, магнитные бури и перепады атмосферного давления.

Заместитель директора «Научного центра изучения Арктики» в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Лобанов приехал в Архангельскую область на конференцию «Управление инновационным развитием Арктической зоны Российской Федерации», проходившую 14-16 сентября в северодвинском филиале САФУ. Он рассказал корреспондентам университета об особых продуктах питания, разработанных его Центром для людей, работающих и живущих на Севере.

- Андрей Александрович, как ученым вашего центра пришла идея заняться разработкой арктического питания? 

- Мы исходили из того, что растения и животные Арктики имеют особые приспособительные механизмы, которые компенсируют суровые климатические условия. Поэтому логично использовать именно эти растения и этих животных для приготовления продуктов, повышающих адаптационные возможности человека к арктической среде.

- А на что похожи такие продукты? 

- Мы изначально отказались от концепции таблеток и капсул. Большинство наших людей не смогут принимать по утрам горсть таблеток и получать от этого удовольствие - у нас это не заложено в культуре. Поэтому мы разрабатываем привычную еду, просто со специальными свойствами. Это хлеб со сфагнумом (мхом); сухарики и мясо, пропитанные экстрактами различных растений; конфеты на основе агар-агара (продукта, получаемого из водорослей); мармелад из ягеля (лишайника); мюсли, даже шоколад.

- Какими полезными для человека свойствами обладает подобная еда? 

- Есть продукты, повышающие устойчивость к холоду; продукты, которые усиливают умственную активность и внимательность. Это полезно для людей, работающих в условиях магнитных бурь, перепадов атмосферного давления и других неблагоприятных факторов.

Продукты, помогающие противостоять холоду, актуальны для военных, сотрудников МЧС, для рабочих вахтового метода, моряков, для ученых, осваивающих Арктику, и просто для жителей Севера.

Специальное питание существенно повышает не только продуктивность работы, но и шансы на выживание в экстремальной ситуации.

- Можете привести примеры местных ресурсов, которые вы используете при создании «Арктического пайка»? 

- Мы используем кровь и различные экстракты органов оленя, жиры рыб нашего региона, очень широко используем растительное сырье. Например, растение «Шикша чёрная» повышает адаптацию к холоду, улучшает скорость реакции и координацию движений.

Кроме «пайка» из местного сырья мы разрабатываем функциональное питание для постоянных жителей Арктики.

- Как проходит процесс производства? Продукты изготавливают ученые в лаборатории? 

- В лаборатории мы изготавливаем субстраты - ключевые запчасти для наших продуктов, но мы не печем сами хлеб и не делаем шоколад, за исключением демонстрационных образцов. К нам обращаются предприниматели, держащие профильные производства. Мы обучаем их сотрудников технологии изготовления продуктов с нашими субстратами. Ведь хлеб лучше делают пекари, а конфеты - кондитеры.

- Куда конечный продукт поступает на реализацию: в специализированные эко-магазины или можно увидеть его на полках обычных супермаркетов? 

- Он продается в обычных магазинах. Нет особых требований по транспортировке и хранению нашего продукта. Из-за этого предприниматели и продавцы любят его. Например, для перевозки обычной выпечки зимой нужна специальная машина с подогревом, иначе хлеб заморозится в дороге, а при разморозке утратит вкусовые качества. Наш хлеб со сфагнумом можно без проблем замораживать и размораживать. Сфагнум - хороший консервант, хлеб с ним долго не портится, не плесневеет. Часть партии обычного хлеба возвращается производителю из магазинов, потому что её не раскупили, а срок хранения истек. Хлеб со сфагнумом хоть и дороже, но возврат по нему нулевой, он весь уходит покупателям.

- И какими арктические продукты выходят по стоимости? 

- Цену устанавливают предприниматели, а не мы. Например, первая партия хлеба со сфагнумом продавалась по 80 рублей за штуку, но уже сейчас он изготавливается большими объёмами, и себестоимость уменьшается. Чем больше будут объёмы производства, тем продукция будет дешевле. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 118.09.17 10:52 - ZviygincewТакие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
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Последние комментарии

Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
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Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
Комментарий к новости:Жителям Севера пора переходить на ягель
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