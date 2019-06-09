Жителям Североморска буровзрывных работ бояться не надо

Сотрудники испытательного центра ООО «СКБ-Инжиниринг» в Североморске проверили техническое состояние домов № 5 на улице Северная Застава и № 24 на Советской улице.

Напомним, что в этом районе началось строительство новой школы. Проектом предусмотрено проведение буровзрывных работ (БВР), необходимых для выравнивания рельефной поверхности на месте застройки. У жителей близрасположенных домов вызывает большое опасение то, что в доме есть трещины и при проведении буровзрывных работ он может пострадать. Комиссия муниципалитета и ГЖИ проверила состояние панелей дома и пришла к выводу, что трещины образовались в штукатурном слое. Однако, жители МКД настаивали на проведении независимой экспертизы.

На этой неделе техническое состояние домов на улицах Северная Застава, 5 и Советская, 24 проверили специалисты московской компании ООО «СКБ-Инжиниринг». Организация специализируется, в том числе на испытании на прочность строительных материалов. О проводимых работах были извещены жители домов.

Результаты исследования главный инженер испытательного центра Андрей Егоров доложил главе ЗАТО г.Североморск Владимиру Евменькову и жительнице дома № 5 на ул. Северная Застава Светлане Козловской:

- Обследование на наличие дефектов и трещин проводилось в течение двух дней. По результатам визуально-инструментального контроля можно сделать выводы, что трещин в несущих и ограждающих конструкциях жилого здания нет. Дом не находится в аварийном состоянии. Есть трещины в стыковом соединении плит, то есть в штукатурном слое, требуется косметический ремонт подъездов.

Документально экспертное заключение будет готово на следующей неделе. Договор с подрядной организацией действует на протяжении 3-х месяцев.

К понедельнику стройка должна быть полностью ограждена. К проведению БВР специалисты планируют приступить ориентировочно через две недели. Как только датированный план будет готов, до североморцев доведут информацию через СМИ и объявления на подъездах.

Представители подрядных организаций, задействованные в строительстве объекта и производстве БВР, заверили североморцев, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.