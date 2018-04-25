Жителю Мурманска грозит срок до 10 лет за хранение наркотиков

Заместителем прокурора области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Мурманска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, – хранение наркотических средств в крупном размере.

Установлено, что 2 ноября 2017 года при досмотре на посту ГИБДД в Кольском районе автомобиля обвиняемого с использованием служебной собаки обнаружены наркотические средства – 11 гр. метамфетамина и 2,5 гр. гашиша. Задержанный сообщил, что планировал поездку в Калининград и приобрел наркотики, чтобы не спать в дороге.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.