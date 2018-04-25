Мурманская область. Арктика25.04.18 12:25
Жителю Мурманска грозит срок до 10 лет за хранение наркотиков
Заместителем прокурора области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Мурманска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, – хранение наркотических средств в крупном размере.
Установлено, что 2 ноября 2017 года при досмотре на посту ГИБДД в Кольском районе автомобиля обвиняемого с использованием служебной собаки обнаружены наркотические средства – 11 гр. метамфетамина и 2,5 гр. гашиша. Задержанный сообщил, что планировал поездку в Калининград и приобрел наркотики, чтобы не спать в дороге.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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