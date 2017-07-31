Жителю Оленегорска пьяная ругань с сотрудником Росгвардии обошлась дорого

Прокуратурой г.Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в помещении одного из магазинов города, будучи в состоянии опьянения, в присутствии граждан с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел публично оскорбил сотрудника Росгвардии, находившегося в форменном обмундировании сотрудника полиции.

Свою вину обвиняемый признал в полном объёме и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.