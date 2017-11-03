Жителю ЗАТО г.Заозерск пришлось раскошелиться за вызов спецслужб по телефону

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в отношении жителя ЗАТО г.Заозерск Виктора К., в порядке ст.44 УПК РФ заявлен гражданский иск о взыскании с виновного денежных средств, затраченных государством на обеспечение выезда оперативных служб по поступившему сообщению о заведомо ложных сведениях об акте терроризма.

В настоящее время обвиняемый по иску прокурора в полном объёме компенсировал все затраты на обеспечение выезда оперативных служб, поднятых им по тревоге.