Мурманская область. Арктика03.11.17 10:30
Жителю ЗАТО г.Заозерск пришлось раскошелиться за вызов спецслужб по телефону
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в отношении жителя ЗАТО г.Заозерск Виктора К., в порядке ст.44 УПК РФ заявлен гражданский иск о взыскании с виновного денежных средств, затраченных государством на обеспечение выезда оперативных служб по поступившему сообщению о заведомо ложных сведениях об акте терроризма.
В настоящее время обвиняемый по иску прокурора в полном объёме компенсировал все затраты на обеспечение выезда оперативных служб, поднятых им по тревоге.
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Михаил Готовчиц
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