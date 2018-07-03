«Живая изгородь» растёт из елей

В Мурманском морском торговом порту начались ежегодные работы по озеленению территории предприятия. В рамках масштабной программы на производственной площадке ПАО «ММТП» высадили 74 саженца деревьев.

Молодые ели высотой до 2,5 метра украсили территорию грузового района № 2 - от склада лакокрасочных материалов до управления 2-го района.

Специалисты агротехнической компании «СервисБис» уже не первый год сотрудничают с портовиками и предоставляют саженцы деревьев, выращенные в особых питомниках, приспособленные к природно-климатическим условиям Крайнего Севера. Хвойные растения выполняют не только декоративную функцию, но и являются «живой изгородью», которая препятствует ветровой эрозии с промышленных площадок предприятия.

В ближайших планах мурманских портовиков - высадить в районе портовых мастерских и на территории грузового района № 1 ещё 14 молодых елей, а также принять участие в ежегодной региональной акции «Зелёный рекорд».

Напомним, на протяжении нескольких лет Мурманский морской торговый порт реализует программу озеленения. Например, в 2017 году сотрудники ПАО «ММТП» высадили более 400 хвойных и лиственных растений как в порту, так на территории самого города.