На реках Мурманской области регистрируются случаи заболевания рыб – производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяцииПоложительная аномалия средней годовой температуры в 2017 году отмечалась на всей территории Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.07.18 09:59

«Живая изгородь» растёт из елей

В Мурманском морском торговом порту начались ежегодные работы по озеленению территории предприятия. В рамках масштабной программы на производственной площадке ПАО «ММТП» высадили 74 саженца деревьев.

Молодые ели высотой до 2,5 метра украсили территорию грузового района № 2 - от склада лакокрасочных материалов до управления 2-го района. 

Специалисты агротехнической компании «СервисБис» уже не первый год сотрудничают с портовиками и предоставляют саженцы деревьев, выращенные в особых питомниках, приспособленные к природно-климатическим условиям Крайнего Севера. Хвойные растения выполняют не только декоративную функцию, но и являются «живой изгородью», которая препятствует ветровой эрозии с промышленных площадок предприятия.

В ближайших планах мурманских портовиков - высадить в районе портовых мастерских и на территории грузового района № 1 ещё 14 молодых елей, а также принять участие в ежегодной региональной акции «Зелёный рекорд».

Напомним, на протяжении нескольких лет Мурманский морской торговый порт реализует программу озеленения. Например, в  2017 году сотрудники ПАО «ММТП» высадили более 400 хвойных и лиственных растений как в порту, так на территории самого города.

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 480 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Константин
01.07.18 19:02
слишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольст
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЗадолженность по предоставленным кредитам в Мурманской области на 1 июня увеличилась с начала года на 8,9%-PRO ВалютуМировые цены на нефть растут, доллар и евро укрепляются-PRO ЭнергетикуПредставители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям Колэнерго-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыГотовимся покупать полис страхования жилья от ЧС
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика