«Живи, учись, работай в Арктике!» - обсуждаем вопросы развития региональной системы профориентации

Специалисты более 20 региональных организаций приняли участие в круглом столе по проблемам развития системы профориентации в Мурманской области.

В ходе обсуждения были выработаны ключевые задачи на ближайшую перспективу, в числе которых – создание единого информационного пространства, повышение квалификации специалистов-профконсультантов, организация и проведением совместных мероприятий для молодежи.

Участники встречи пришли к общему решению о формировании единой профориентационной среды в регионе на основе портала Мурманской области «Живи, учись, работай в Арктике!» – направлении совместных усилий на его развитие и широкое наполнение информацией, необходимой гражданам для профессионального самоопределения.