«Живую изгородь» выращивают вокруг Мурманского морского торгового порта

Мурманский морской торговый порт реализует масштабную программу озеленения территории. С начала июня на производственной площадке предприятия были высажены более шестидесяти новых хвойных и лиственных деревьев высотой от 3 до 5,5 метра. Часть растений была выращена специально для рекреационных целей на опытном участке Полярно-альпийского сада-института им. Н.А. Аврорина недалеко от города Апатиты.

Ещё 30 пушистых елей в виде эксперимента привезли в Мурманский порт из Санкт-Петербурга сотрудники агротехнической компании.

Высадка уже взрослых елей на промплощадке Мурманского морского торгового порта проводится в виде эксперимента. Растения были извлечены из грунта по адаптированной канадской технологии вместе с корневым комом при помощи специальной техники. Затем корневая система молодых елей была укрыта специальной сеткой и упакована для длительной транспортировки в корзины.

Все растения уже высажены в грунт в заранее определенных местах. Сейчас главная задача сотрудников порта – обеспечить регулярный и обильный полив деревьев. Для этого портовики используют специальную поливальную машину.

Функция этих елей не только декоративная, но и защитная. «Живая изгородь» из вечнозеленых растений будет не только обогащать воздух фитонцидами, но и станет препятствовать распространению пыли.

В случае если эксперимент по созданию на территории порта «живых изгородей» из хвойных растений окажется удачным, высадку новых растений портовики продолжат уже осенью текущего года.