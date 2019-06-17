Живые цветы в Мурманске – визитная карточка весёлого лета

14 июня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоялась замечательная акция «Цветы – улыбки лета!». Все пришедшие в библиотеку делились своим хорошим настроением друг с другом, желали всем весёлого лета и чудесного отдыха, несмотря на хмурую северную погоду.

Все желающие могли посадить живые цветы, которые теперь украшают территорию библиотеки. Группа детей из оздоровительного лагеря, юные читатели с мамами, волонтеры – все хотели принять участие в таком интересном мероприятии. Для кого-то это был первый опыт посадки живых растений. Ребята из Школы добровольческих инициатив #НАШЕдело посадили нежную сирень. Малыши активно украшали клумбы под руководством библиотекарей. Все получили огромное удовольствие от работы с землей, лопатками и цветами. Также ребята пропололи уже имеющиеся клумбы и посеяли новые семена, добавили землю под кусты шиповника. Ребята, их родители и библиотекари очень надеются, что все цветы приживутся. В дальнейшем они с радостью будут наблюдать результаты своей работы.

А в холле библиотеки юные читатели приняли участие в литературном чтении стихов о цветах, отгадали «цветочные» загадки и нарисовали свой собственный необычный цветок.

Для гостей был организован мастер-класс по изготовлению цветов из бумажных салфеток. Ребята проявили свои творческие способности, воображение и фантазию и создали свое библиотечное «Дерево Счастья». Все желающие попробовали свои силы в создании объёмных цветов с помощью 3D-ручки.