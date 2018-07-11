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Мурманская область. Арктика11.07.18 08:20

Жизнь «человеческого капитала» будут продлевать через спорт

В Мурманске состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета по направлению «Развитие человеческого капитала. В ней приняли участие первый заместитель главы регионального парламента Владимир Мищенко, председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова, депутаты Андрей Фоменко, Олег Черкашин, представители исполнительных органов власти, общественности.

Участники обсудили корректировку стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года и на период до 2025 года. В частности, были рассмотрены задачи по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья населения региона, поддержанию долголетней активной жизни каждого человека.

Как прозвучало во время совещания, для повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом планируется проведения массовых мероприятий. Развитие системы студенческого и школьного спорта, в том числе в сельской местности, путем открытия секций и спортивных клубов, обновления содержания и технологий образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности с учетом современных тенденций и интересов детей.

Особое внимание будет уделено созданию благоприятной среды для занятий физической культурой маломобильных групп населения и инвалидов.

 

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