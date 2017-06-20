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Мурманская область. Арктика20.06.17 17:05

Жизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваются

Как сообщает ЦБ РФ, за январь-май текущего года прибыль банков  стране в 2,8 раза превысила показатель годом ранее и составила 653 млрд рублей. В мае прибыль банковской системы составила 100 млрд рублей.

За первые пять месяцев этого года прибыль в размере 701 млрд рублей получили 415 кредитных организаций, убыток в размере 48 млрд рублей зафиксировали 166 банков. За аналогичный период 2016 года прибыль показали 419 кредитных организаций в размере 430 млрд рублей, убытки на 194 рублей наблюдались у 265 банков.

Активы банковского сектора РФ с устранением влияния валютной переоценки выросли за май на 0,3% - до 79,4 трлн рублей.

А в это же время рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках практически не изменились после роста на 1,3% в апреле и составили к 1 июня этого года 24 трлн 276,5 млрд рублей. В январе-мае вклады подросли на 0,3%. При этом за аналогичный период прошлого года снижение составило 1,3%.

Доля вкладов до востребования и сроком до 30 дней в общем объёме вкладов за май сократилась на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 18,1%, вкладов сроком от 31 дня до года - увеличилась на 0,5 п.п. - до 36,4%, свыше 1 года сократилась на 0,3 п.п. - до 45,5%.

Рублевые вклады за май подросли на 0,5% после повышения на 0,9% в апреле - до 18 трлн 910,3 млрд рублей. За январь-май рублевые вклады увеличились на 2,3%.

Доля вкладов в валюте в общей их сумме в мае сократилась на 0,4 п.п. и составила 22,1%.

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