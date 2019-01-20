Жизнь под «гильотиной», или В январе заглядываем в сентябрь

Подводить итоги первой полной информационной недели после длительных январских каникул довольно трудно. Она была насыщена противоречивыми сообщениями, заявлениями, совещаниями, инициативами, торопливым враньём некоторых политических деятелей, законодателей и журналистов всех уровней. Но мы попробуем из этого бурного информационного потока выудить хотя бы те новости, которые ярко и точно отображают жизнь россиян в уходящей семидневке.

Жизнь – копейка

Не успели мы отойти от лавины печальных сообщений о многочисленных жертвах во время взрыва бытового газа в Магнитогорске, как нас начали будоражить новостями об очередном ЧП в Шахтах. Понятно, что 39 россиян, которых придавило обломками обрушившегося подъезда в десятиэтажном доме в первом случае – более горькая потеря, чем пять погибших в городе Шахты Ростовской области, но некоторая повторяемость событий настораживает.

На это обратили внимание даже наши законотворцы, которые вдруг озаботились темой народосбережения. С сумасшедшим предложением о полном отказе от газификации коммунального хозяйства страны в пользу электрификации, так как газ уступает электричеству и по безопасности, и в экономическом плане, выступил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Если следовать логике парламентария, то нам надо срочно отказаться от автотранспорта, так как на дорогах России люди гибнут в десятки-сотни раз больше, чем от взрывов бытового газа в домах!

«Едингая Россия» - наш ум, честь и совесть - тоже не осталась в стороне. Активисты партийного проекта «Школа грамотного потребителя» предложили Государственной Думе и региональным властям комплекс мер по предотвращению чрезвычайных происшествий с газом. Среди них – обязательный инструктаж и просвещение граждан по вопросам использования газового оборудования, полный допуск в квартиры для его проверок, установка газоанализаторов в подъездах. Такое заявление сделал координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов.

Кроме того, по его словам, партпроект проанализирует законодательные нормы о безопасности в сфере газоснабжения домов. «Результаты будут переданы в правительство России», – сообщил Козлов, комментируя соответствующе поручение премьер-министра Дмитрия Медведева. И опять же невольно возникают вопросы: а почему проснулись только сегодня? а почему вас тревожит состояние газовой службы, а не показатели смертности на дорогах России и от употребления суррогатным алкоголем?! а кто будет обеспечивать «полный допуск в квартиры» для проверок, когда у нас чуть ли все граждане отгородились друг от друга стальными дверями?

Вопросов много, а вот ответ один: наши депутаты ни за что не отвечают, но при этом живут припеваючи на налоги граждан.

Долги наши тяжкие

Пока одна часть граждан большой страны находились в глубокой печали по погибшим во время трагедий, другая часть соотечественников были взбудоражены сообщением из Чечни, где районный суд принял решение о списании долгов населения за потреблённый ранее газ. Сумма в масштабах страны небольшая – 9 млрд рублей, но гордых россиян взбудоражила зависть: им можно, а нам нельзя! Не прошло и одного дня, как из разных уголков «богатой» России стали раздаваться вопли о таком же списании многочисленных задолженностей в тех или иных субъектах Федерации. Инициативу суда Чечни подхватили депутаты Смоленской областной думы, в Чувашии и Красноярске… С предложением «списать невозвратные долги» всем гражданам России выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. «Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», - заявил парламентарий.

Депутат полагает, что амнистия по невозвратным долгам за ЖКУ в масштабах страны избавит население от необходимости проходить «огромные судебные процессы».

Почувствовав неладное, проснулись и в «Газпроме», заявив, что они оспорят решение районного суда Чечни. И, скорее всего, они суд выиграют, но в этой ситуации пугает уже только сам прецедент: недобросовестные плательщики, пусть и не надолго, но оказались в выигрышном положении по отношению к добросовестным россиянам, которые вовремя и в полном объёмы оплачивают услуги ЖКХ.

Этот прецедент ярко высвечивает, на мой взгляд, две основные проблемы: неумение или не желание поставщиков коммунальных услуг и ресурсов системно работать с многочисленными должниками или бравурные рапорты о росте доходов россиян – враньё! Если огромная машина силовиков и специалистов, стоящих на защите буквы закона, не может на протяжении многих лет выправить ситуацию с долгами в сфере ЖКХ, то это говорит, что в ней нет порядка. Тому пример очередное заявление заместителя министра энергетики Анастасия Бондаренко о том, что долги энергосбытовых компаний, которые работают на розничном рынке электроэнергии, более чем в три раза превышают долги оптовиков. Некоторые энергосбыты собирают деньги с потребителей, но не расплачиваются с производителями энергии и сетями. Рычаг давления на них появится 1 июля 2020 года, когда вступит в силу закон о лицензировании энергосбытовой деятельности, рассказали на пресс-конференции статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко и первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков. Обратиться за получением лицензии в Минэнерго должны будут 1329 энергосбытов, включая гарантирующих поставщиков. За работу с нарушениями максимальный штраф составит миллион рублей с дисквалификацией юрлица.

Основная задача лицензирования - снизить долги и повысить качество обслуживания при универсальном подходе к разнородному составу предприятий розничного рынка, говорит Сергей Есяков. Займется этим вопросом новый департамент в Минэнерго. Его сформируют в течение этого года, он начнёт полноценную работу после 1 июля 2020 года. Поданные в министерство заявления и документы энергосбытов пройдут так называемый глубокий анализ в департаменте, после чего будет принято решение о выдаче или невыдаче лицензии.

По оценкам Минэнерго, долги энергосбытов на розничном рынке составляли к концу прошлого года 280 миллиардов рублей, в то время как оптовый рынок задолжал 75 миллиардов. При этом организовать сбыт достаточно легко: регистрируется юрлицо с минимальным уставным капиталом, арендуется небольшое помещение и компьютеры с базами данных, чтобы предоставлять услуги. Но ведь данный порядок работы энергосбытовиков задан нашими депутатами, которые, приняв такие противоречивые законы, живут припеваючи на налоги россиян и при этом ни за что не отвечают.

Дурь – она и в институте дурь

О том, что наши верхи совершенно оторваны от реальной жизни большинства сограждан, подтверждает ещё один факт. Президент РАН Александр Сергеев высказался за обращение к Минпросвещению за возвращение курсов гражданской обороны для обучения школьников действиям при падении астероидов. «Сейчас вместо гражданской обороны есть курс обеспечения безопасности жизнедеятельности. Мы можем в постановлении сказать, что (необходимо. - Ред.) обратиться в Министерство просвещения, чтобы совместно обсудить вопрос минимизации ущерба от космических угроз», - сказал Сергеев.

Отметим, что вопрос о введении в школах курса подготовки по действиям в случае падения астероидов на заседании предложил научный руководитель Института космических исследований Лев Зелёный.

Комментировать заявление учёных, рядовому журналисту, несколько неудобно, но, понимая то, что многие россияне до сих пор не знают как безопасно эксплуатировать даже газовую плиту, рассказывать им о безопасности во время падения космических тел, несколько преждевременно, а то в поисках информации о приближающемся астероиде, они забудут выключить подачу газа, разогревая чай на плите. Мне понятно, что российскую науку у нас финансируют плохо, но ведь не до такой же степени, что учёным приходится подрабатывать разработкой школьных программ ОБЖ. Да и опасность от падения астероида на фоне обострившихся международных противоречий, несколько эфемерна.

«Голландская болезнь» и «регуляторная гильотина»

Учёным можно простить, когда их иногда заносит в космос. Тяжело осознавать то, что в облаках часто витают представители власть имущих – наши поводыри. Это очень хорошо было видно во время X Гайдаровского форума - ежегодной международной научно-практической конференции в области экономики.

У меня вызвали раздражение и возмущение слова первого заместителя председателя правительства РФ, министра финансов Антона Силуанова на форуме, когда он заявил, что в российской экономике «происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне». Действия же Центробанка и правительства, а также заинтересованных ведомств привели к тому, что российская экономика избавилась от «голландской болезни». Под «голландской болезнью» понимается негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. «В результате наши граждане перекладывались из долларов в рубли и из рублей в доллары, что неизбежно приводило к финансовым потерям. Сейчас такого нет», - пояснил Антон Силуанов. «Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику», - заявил министр.

Вы верите Силуанову, что он беспокоился о наших потерях в то время, когда россияне, чтобы сберечь свои накопления, меняли рубли на доллары? Да нет, не беспокоился он о нашем благополучии, когда мы видим, что доходы большинства россиян снижаются из года в год, а профицит бюджета страны только увеличивается. Бюджетное правило, которым так восхищён Силуанов, помогает только удержаться российской экономике на каком-то приемлемом уровне, чтобы в одночасье не свалится в яму кризиса. У российской экономики нет роста, зато есть снижение покупательской способности россиян из-за повышения НДС, например. Высокие цены на нефть будут давать приток нефтедолларов в Россию, что позволит удерживать нашу экономику в стабильном состоянии, а рубль продолжит медленно терять свои позиции относительно остальных валют. Мы не избавились от «голландской болезни», мы её только купировали. А это, как показывает медицинская практика, может привести к скорому кризису.

На уходящей неделе член президиума РАН, академик Роберт Нигматуллин подверг критике руководство и правительство РФ за нынешнее экономическое положение в стране. «Уже 10 лет у нас в стране нет экономического роста. Один и полтора процента - это не рост. Страна находится в состоянии экономической стагнации», - заявил Роберт Нигматуллин, выступая на заседании президиума РАН.

По его мнению, «когда говорят, что мы вступили в полосу стабильного экономического роста - это не отвечает действительности». «Экономического роста не будет, потому что нет у правительства и у руководства страны понятия причин стагнации», - считает академик. Он подчеркнул, что «стратегию развития страны по всем вопросам должна вырабатывать Академия наук», и обратился с просьбой к президенту РАН Александру Сергееву «вернуть Российской академии наук тот статус, который Академия всегда имела».

После таких оценок читать о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума, указал на многолетнюю проблему избыточной нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов на российский бизнес, как-то уже смешно. По словам главы правительства стираны, эту задачу можно решить с помощью механизма «регуляторной гильотины».

«До сих пор количество так называемых обязательных требований, которые у нас предъявляются к бизнесу при проверках, действительно необоснованно завышено, - сделал открытие Дмитрий Медведев. - Только установленных нормативных актов более 9 тысяч. Многие создавались ещё в советские времена и устарели не только морально, но и технологически. Некоторые из них выглядят просто забавно, если бы они не содержали в себе такой ограничивающий потенциал, не создавали риски».

Не успел премьер-министр РФ заявить тему, как вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщает, что правительство планирует завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля 2020 года. Механизм предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований. «Безусловно, мы до февраля 2020 года должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, и его нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», - сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, вопрос о сокращении устаревших требований к бизнесу неоднократно поднимался предпринимателями, в частности на прошедшей в конце декабря встрече крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным. А воз и ныне там.

Наверное, поэтому комментарии на эту инициативу главы правительства звучат несколько скептически. «Девять тысяч этих актов - только верхушка айсберга, все гораздо хуже и глубже. Общее количество норм, действующих на бизнесмена, в том числе на бизнесмена, который работает в общественном питании, составляет два миллиона, - приводит отклик Сергея Миронова, владельца сети ресторанов «Мясо & Рыба», директора агентства «РестКонсалт», www.bfm.ru. - Эти нормы были с советского времени, их добавили в перестроечное время. Сейчас новые требования, но старые никто не отменил. Зачастую они просто противоречат друг другу, но обязательны для исполнения. Поверьте, омлет — мелочь. На сегодняшний день практически любой ресторан можно закрыть на основании существующих норм. Даже, допустим, температура воды, которая льется из крана. Соответственно, орган, который приходит, понимает, что это не исполняется, на своё усмотрение закрывает на это глаза. Может и не закрыть на это глаза. Соответственно, это создает огромную возможность для коррупции, что везде и происходит. Проверяющие люди в этом крайне не заинтересованы».

Развитием Арктической зоны займётся заместитель руководителя Министерства по развитию Дальнего Востока

Стартовавший 2019 год для жителей Мурманской области является важным. Нам не удастся отсидеться в Год Свиньи на окраине России, но около ворот в Арктику. Тем более, что рулить развитием Арктического региона доверили Министерству по развитию Дальнего Востока.

На этой неделе Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами по Арктике. Медведев отметил, что Арктика — это важнейший ресурсный потенциал страны, её развитие является важным направлением деятельности.

«Так получилось, что в правительстве нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности. Есть, правда, правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю. У меня есть предложение — для того, чтобы перевести эту работу в правительстве на уровень системной деятельности — дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики», — сказал Медведев на встрече с Путиным.

Путин в целом поддержал озвученное предложение премьер-министра.

Помимо этого Медведев предложил Путину переименовать Минвостокразвития в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики. «Поэтому если такое решение вами будет принято, я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики», — сказал Медведев.

Ещё одно предложение премьер-министра президенту - ввести должность первого замглавы министерства по Дальнему Востоку, ответственного за Арктику, сообщается на сайте Кремля. «Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону», — сказал на встрече Медведев.

В январе заглядываем в сентябрь

В этом году в единый день голосования мы будем выбирать нового губернатора и новый состав Совета депутатов города Мурманска. А о том, что подготовка к этим важным событиям уже началась, можно судить по активности действующего главы Мурманской области и некоторых депутатов горсовета областного центра.

Понятно, что Марину Ковтун на этой семидневке показывали только в лучшем свете. Например, во время оперативного совещания сообщили, что субсидии на оплату новой коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами получат около 3,5 тысячи многодетных семей Мурманской области. При этом нам не рассказывают о том, почему эти семьи не могут зарабатывать столько, чтобы самим оплачивать эти новые услуги.

На оперативном совещании сообщили и о том, что с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законах Мурманской области, регулирующие условия и порядок предоставления мер социальной поддержки людям старшего возраста - для новой категории граждан – предпенсионеров. Опять же нам не растолковывают, почему северяне, проработав в трудных условиях двадцать и более лет, не могут себя обеспечить в полной мере.

Нам сообщили, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун на этой неделе осмотрела инфраструктуру обращения с отходами в Мурманской области и провела рабочее совещание по вопросам перехода на современную систему обращения с мусором. Но только в конце этой недели мы узнаём, что до сих пор не решён вопрос разделения ответственности за уборку контейнерных площадок между региональным оператором и специализированными организациями. Дело в том, что содержание мест накопления ТКО относится к зоне ответственности управляющих организаций, а подбор просыпавшихся при погрузке отходов и перемещение их в мусоровоз – к зоне ответственности регионального оператора. Так что, хочу обрадовать земляков, которые надеялись, что мы теперь будем платить только за ТКО, в квитанциях управляющих компаний сохранятся расходы на содержание мест накопления ТКО, а также вывоз отходов, не отнесенных к категории твёрдых коммунальных.

О серьёзных намерениях Марины Васильевны на сентябрьские выборы говорит и её желание охватить все коммуникационные площадки. Например, на этой неделе она в своём аккаунте в «Инстаграм» выложила короткое видео, на котором комментирует последние нововведения Почты России о продаже пива в своих отделениях. По мнению Марины Ковтун, лучше, чтобы на витринах учреждения появились лекарства. «Действительно, во многих населенных пунктах не хватает аптек», - считает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Глава региона совершила и рабочую поездку в Умбу, где она проверила исполнение поручения о возврате в Терский филиал Кандалакшской ЦРБ аппарата холтеровского мониторирования. В ходе этой поездки губернатор проконтролировала и ход модернизации системы теплоснабжения посёлка. Напомним, в Умбе строятся четыре новые котельные.

Некоторые политологи уже высказывают свои предположения о возможных новых участниках предстоящей избирательной гонки, но рассматривать их сегодня как-то не совсем серьёзно. Меня больше беспокоит то, что кандидатуры на пост губернатора возникают спонтанно и чаще всего в последний момент. Сегодня на политическом поле региона стоит мёртвая тишина, региональные отделения парламентских партий, пусть их и мало, помалкивают, их не видать и не слыхать. Например, на сайте kprf-murman.ru нам сообщают, что коммунисты против прославления имён антигероев и напоминают, что 21 января 1924 года ушёл из жизни создатель советского государства В.И. Ленин. Немного живее коммунисты смотрятся в соцсети «ВКонтакте». На сайте murmansk.ldpr.ru Максим Белов, руководитель фракции ЛДПР в облдуме, рассказывает, что жители Заполярья смогут ловить краба. «ВКонтакте» можно увидеть, как местные жириновцы смывали свои грехи в иордани в день Крещение Господне. Поживей лента новостей на сайте murmansk.spravedlivo.ru. Справедливороссы сообщают о том, что Александр Макаревич направил в областную прокуратуру запрос по обращению председателя совета МКД, размещена статья председателя Координационного совета ассоциаций, объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна (КС «Севрыба»), почётного гражданина Мурманской области Вячеслава Зиланова «Они нас «прощают»: новогодний «подарок» друга Абэ другу Путину», в которой автор высказывает свою точку зрения на переговоры России и Японии по мирному договору.

Региональное отделение партии «Единая Россия» живёт активно, наверное, нет ни одной сферы жизни, где бы не торчали уши партии власти. Но про предстоящие выборы молчок. Думаю, что это и объяснимо, так как после мощного продавливания закона о пенсионной реформе этой партии выдвигать своих кандидатов будет очень рискованно. Даже интересно, как они проведут в этом году свой праймериз, кто решится пойти под знаменем этой партии в органы власти на выборах-2019?!