Жизнь работника на предприятиях региона оценивается всего в 1 млн рублей

В первом полугодии текущего года на предприятиях Мурманской области в результате несчастных случаев на производстве пострадали 147 северян, из них 5 человек погибли и 21 работник получил тяжёлые повреждения здоровья. По 5 происшествиям родственникам погибших выплачена единовременная страховая выплата в размере 1 миллион рублей каждая.

Основными причинами производственного травматизма остаются нарушения техники безопасности, неправильная организация производства, отсутствие или неприменение средств индивидуальной защиты, невнимательность и неосторожность работников, а также прослеживаются недостатки в обучении по охране труда

На долю тяжёлых и смертельных страховых случаев приходится 14% и 3% соответственно. По статистике, представители сильного пола травмируются почти в два раза чаще, чем дамы. Среди пострадавших - 97 мужчин и 50 женщин.

По виду травм самой распространенной считается падение с высоты. В нашем регионе чаще всего несчастные случаи на производстве фиксируются в горно-химической, горно-металлургической, рыбодобывающей отраслях и войсковых частях.